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Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026

Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026
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Сегодня, 18 июня, прошёл матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимал стадион «Ацтека» в Мехико (Мексика). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 5:00 по московскому времени. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу Колумбии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Счёт в матче открыл колумбийский защитник Даниэль Муньос, которому ассистировал Луис Диас на 40-й минуте. Во втором тайме узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие в счёте. Спустя несколько минут Диас вновь вывел колумбийцев вперёд. Под занавес встречи хавбек Хаминтон Кампас забил третий для сборной Колумбии мяч. Больше зрители голов не увидели, итоговый счёт — 3:1.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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