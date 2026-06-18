Давид Вилья отреагировал на вопрос о нашумевших промахах Испании в матче ЧМ с Кабо-Верде

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья ответил на вопрос о промахах испанцев, из-за которых случился сенсационный результат в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» не смогла переиграть Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

— Я думаю, что некоторые из этих моментов ты бы не промахнулся...

— Ну, никогда не знаешь наверняка на поле. Я тоже много голов не забил, просто со временем больше помнят успехи, чем промахи. Но в данном случае нужно отдать должное обороне Кабо-Верде и особенно их вратарю, — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.