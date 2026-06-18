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Давид Вилья отреагировал на вопрос о нашумевших промахах Испании в матче ЧМ с Кабо-Верде

Давид Вилья отреагировал на вопрос о нашумевших промахах Испании в матче ЧМ с Кабо-Верде
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Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья ответил на вопрос о промахах испанцев, из-за которых случился сенсационный результат в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» не смогла переиграть Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

— Я думаю, что некоторые из этих моментов ты бы не промахнулся...
— Ну, никогда не знаешь наверняка на поле. Я тоже много голов не забил, просто со временем больше помнят успехи, чем промахи. Но в данном случае нужно отдать должное обороне Кабо-Верде и особенно их вратарю, — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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