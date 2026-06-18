Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 18 июня 2026 года

В ночь с 17 на 18 июня в группах K и L прошли матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 18 июня 2026 года:

Португалия — ДР Конго — 1:1;

Англия — Хорватия — 4:2;

Гана — Панама — 1:0;

Узбекистан — Колумбия — 1:3.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.