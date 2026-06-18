Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 18 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), Англия обыграла Хорватию (4:2), Гана — Панаму (1:0), а Узбекистан потерпел поражение от Колумбии (1:3).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6' 1:1 Висса – 45+5'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40' 1:1 Файзуллаев – 60' 1:2 Диас – 65' 1:3 Кампас – 90+9'
На данный момент в гонке бомбардиров есть один лидер — нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола. На счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, а также форвардов Норвегии, Франции и Англии Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Гарри Кейна по два забитых мяча.
Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.
Комментарии
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