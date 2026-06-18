Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 18 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), Англия обыграла Хорватию (4:2), Гана — Панаму (1:0), а Узбекистан потерпел поражение от Колумбии (1:3).

На данный момент в гонке бомбардиров есть один лидер — нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола. На счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, а также форвардов Норвегии, Франции и Англии Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Гарри Кейна по два забитых мяча.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.