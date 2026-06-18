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Вилья высказался о состоянии Ямаля на фоне его дебюта ЧМ-2026 в игре Испании с Кабо-Верде

Вилья высказался о состоянии Ямаля на фоне его дебюта ЧМ-2026 в игре Испании с Кабо-Верде
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Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился мыслями о состоянии здоровья и перспективах 18-летнего вингера Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» не смогла переиграть Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Мы, зрители со стороны, хотим видеть его на поле уже сейчас. Но внутри команды никто лучше самих тренеров, самого Ламина и врачей не знает, когда ему нужно выходить на поле и когда нет, и когда вообще стоит рисковать. У них гораздо больше информации. Давайте доверимся им и будем наслаждаться временем, которое Ямаль проводит на поле, хотя мы все, конечно, хотим видеть его там как можно дольше», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что медицинский штаб сборной Испании предупредил о высоком риске рецидива травмы у вингера Ламина Ямаля. В матче с Кабо-Верде футболист провёл на поле 20 минут, выйдя на замену на 70-й минуте, однако врачи рекомендовали дать ему как можно меньше игрового времени.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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