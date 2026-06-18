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Тухель после матча с Хорватией обратился к ФИФА

Тухель после матча с Хорватией обратился к ФИФА
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после победы над Хорватией (4:2) в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 обратился к ФИФА по вопросу новой предматчевой церемонии, во время которой исполняют гимны стран.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов… Я просто не мог видеть свою команду. Ждал этого момента, он был очень особенным, а я стоял перед стеной из 50 фотографов. Я не мог видеть ни одного игрока, и это немного испортило мой опыт», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Перед началом матча на чемпионате мира-2026 в центр поля выходят все игроки обеих команд, которые включены в заявку на встречу — такая церемония впервые проводится на крупных турнирах.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во втором туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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