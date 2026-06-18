Вилья оценил перспективы тренера сборной Испании после сенсационной ничьей с новичком ЧМ

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал перспективы главного тренера Луиса де ла Фуэнте в национальной команде после сенсационного результата в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» не смогла переиграть Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Это великолепный тренер. Он это доказал — он действующий чемпион Европы со сборной. Кроме того, у него отличный штаб. Он знает всех игроков уже очень давно, и это одно из его главных достоинств. Луис давно работает с молодёжью, тренировал этих ребят в кантере. Он — тот самый тренер, который нам нужен и который может привести нас к славе», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Де ла Фуэнте работает в сборной Испании с января 2023 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го. С главной командой «Фурия Роха» де ла Фуэнте выиграл Лигу наций 2023 года и Евро-2024. Кроме того, испанцы под руководством 64-летнего баскского наставника добрались до финала Лиги наций — 2025.

Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.