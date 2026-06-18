Объявлен лучший игрок проигранного Узбекистаном матча с Колумбией на ЧМ-2026
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Нападающий Луис Диас стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Колумбии. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 3:1. Диас забил гол и сделал результативную передачу.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40' 1:1 Файзуллаев – 60' 1:2 Диас – 65' 1:3 Кампас – 90+9'
Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго. Узбеки 23 июня сыграют с португальцами, а колумбийцы на следующий день сыграют с африканцами.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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