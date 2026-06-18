Объявлен лучший игрок проигранного Узбекистаном матча с Колумбией на ЧМ-2026

Нападающий Луис Диас стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Колумбии. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 3:1. Диас забил гол и сделал результативную передачу.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго. Узбеки 23 июня сыграют с португальцами, а колумбийцы на следующий день сыграют с африканцами.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.