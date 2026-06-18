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«Арсенал» готовит предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» — The Independent

«Арсенал» готовит предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» — The Independent
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23-летний вингер Брэдли Баркола может перейти из французского «Пари Сен-Жермен» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, английский гранд уже работает над выяснением необходимых деталей сделки, прежде чем сделать официальное предложение. Отмечается, что «ПСЖ» предпочитает оставить француза в клубе этим летом, но не исключает возможности его ухода в случае получения подходящего предложения.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн. В прошлом сезоне Баркола сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и оформил семь ассистов. Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с парижским клубом — до лета 2028 года. Француз выступает за парижан с 2023-го.

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