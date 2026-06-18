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Французский журналист назвал Роналду занозой для Португалии, сравнив форварда с Месси

Французский журналист назвал Роналду занозой для Португалии, сравнив форварда с Месси
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Известный французский журналист Даниэль Риоло сравнил игру звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1) с выступлениями аргентинского нападающего Лионеля Месси на турнире. Роналду сыграл 90 минут и не забил. Месси провёл в игре с Алжиром 76 минут, отметившись хет-триком.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Криштиану Роналду — заноза для своей команды… Они играли вдесятером с пике в атаке. Месси знает, что его карьера близится к концу… Роналду же, наоборот, живёт в своём собственном мире. Он думает, что ему всё ещё 25, что он всё ещё в большом клубе, что он всё ещё играет на том же уровне...» — приводит слова Риоло Actu Foot в соцсети X со ссылкой на слова журналиста в подкасте для After Foot RMC.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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