Поражение Узбекистана в дебюте на ЧМ, Англия обыграла Хорватию. Главное к утру
Узбекистан проиграл сборной Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026, дубль Гарри Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии, сборная Ганы вырвала победу у Панамы благодаря голу на 90+5-й минуте. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026.
- Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии на чемпионате мира — 2026.
- Сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+5-й минуте.
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