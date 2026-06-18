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18 июня главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, UFC, теннис, фехтование

Поражение Узбекистана в дебюте на ЧМ, Англия обыграла Хорватию. Главное к утру
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Узбекистан проиграл сборной Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026, дубль Гарри Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии, сборная Ганы вырвала победу у Панамы благодаря голу на 90+5-й минуте. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026.
  2. Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии на чемпионате мира — 2026.
  3. Сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+5-й минуте.
  4. Португалия не смогла одолеть ДР Конго в матче ЧМ-2026, Роналду отыграл 90 минут и не забил.
  5. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 18 июня 2026 года.
  6. Гарри Кейн обошёл Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира.
  7. Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ.
  8. «Ливерпуль» закрыл сделку о подписании нападающего сборной Испании за € 40 млн — Романо.
  9. Ислам Махачев проведёт следующий бой на турнире UFC 330 в США.
  10. Алекс Перейра заявил, что продолжит карьеру в UFC в тяжёлом весе.
  11. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Галле.
  12. Рапиристка Пенюшкина выиграла вторую для России медаль чемпионата Европы — 2026.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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