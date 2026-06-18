Поражение Узбекистана в дебюте на ЧМ, Англия обыграла Хорватию. Главное к утру

Узбекистан проиграл сборной Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026, дубль Гарри Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии, сборная Ганы вырвала победу у Панамы благодаря голу на 90+5-й минуте. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».