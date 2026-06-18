Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с Колумбией на ЧМ-2026

Сегодня, 18 июня, прошёл матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии. Встречу принимал стадион «Ацтека» в Мехико (Мексика). Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу Колумбии.

В ходе трансляции в эфир попали кадры с российскими флагами: болельщики вывесили триколор на трибуне.

Фото: Кадр из трансляции

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.