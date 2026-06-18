Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Колумбии в дебютном матче на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Колумбией. Узбекистан проиграл данную встречу со счётом 1:3. Это был дебют азиатской команды на мировом первенстве.

«Мы старались взять игру под свой контроль. Нелегко играть без мяча против такой команды, как Колумбия. Мы запомним эту игру на этом стадионе, потому что это исторический матч. Мы на чемпионате мира. Сегодняшняя встреча была для нас полезной. Были ошибки, и мы будем над ними работать», — приводит слова Каннаваро Zamin.uz.

Фабио Каннаваро также подчеркнул, что команда вышла на поле с целью достойно представить Узбекистан всему миру. Он отметил, что во втором тайме сборная играла хорошо, но, к сожалению, пропустила гол.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго.