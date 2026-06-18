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Результаты матчей 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026

Результаты матчей 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026
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В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.

Результаты матчей 1-го тура группового этапа ЧМ-2026:

Мексика – ЮАР – 2:0;
Южная Корея – Чехия – 2:1;
Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;
США – Парагвай – 4:1;

Катар – Швейцария – 1:1;
Бразилия – Марокко – 1:1;
Гаити – Шотландия – 0:1;
Австралия – Турция – 2:0;

Германия — Кюрасао — 7:1;
Нидерланды — Япония — 2:2;
Кот-д'Ивуар — Эквадор — 1:0;
Швеция — Тунис — 5:1;

Испания — Кабо-Верде — 0:0;
Бельгия — Египет — 1:1;
Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1;
Иран — Новая Зеландия — 2:2;

Франция — Сенегал — 3:1;
Ирак — Норвегия — 1:4;
Аргентина — Алжир — 3:0;
Австрия — Иордания — 3:1;

Португалия — ДР Конго — 1:1;
Англия — Хорватия — 4:2;
Гана — Панама — 1:0;
Узбекистан — Колумбия — 1:3.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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