Результаты матчей 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.

Результаты матчей 1-го тура группового этапа ЧМ-2026:

Мексика – ЮАР – 2:0;

Южная Корея – Чехия – 2:1;

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;

США – Парагвай – 4:1;

Катар – Швейцария – 1:1;

Бразилия – Марокко – 1:1;

Гаити – Шотландия – 0:1;

Австралия – Турция – 2:0;

Германия — Кюрасао — 7:1;

Нидерланды — Япония — 2:2;

Кот-д'Ивуар — Эквадор — 1:0;

Швеция — Тунис — 5:1;

Испания — Кабо-Верде — 0:0;

Бельгия — Египет — 1:1;

Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1;

Иран — Новая Зеландия — 2:2;

Франция — Сенегал — 3:1;

Ирак — Норвегия — 1:4;

Аргентина — Алжир — 3:0;

Австрия — Иордания — 3:1;

Португалия — ДР Конго — 1:1;

Англия — Хорватия — 4:2;

Гана — Панама — 1:0;

Узбекистан — Колумбия — 1:3.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.