Результаты матчей 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026

В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр.
Результаты матчей 1-го тура группового этапа ЧМ-2026:
Мексика – ЮАР – 2:0;
Южная Корея – Чехия – 2:1;
Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;
США – Парагвай – 4:1;
Катар – Швейцария – 1:1;
Бразилия – Марокко – 1:1;
Гаити – Шотландия – 0:1;
Австралия – Турция – 2:0;
Германия — Кюрасао — 7:1;
Нидерланды — Япония — 2:2;
Кот-д'Ивуар — Эквадор — 1:0;
Швеция — Тунис — 5:1;
Испания — Кабо-Верде — 0:0;
Бельгия — Египет — 1:1;
Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1;
Иран — Новая Зеландия — 2:2;
Франция — Сенегал — 3:1;
Ирак — Норвегия — 1:4;
Аргентина — Алжир — 3:0;
Австрия — Иордания — 3:1;
Португалия — ДР Конго — 1:1;
Англия — Хорватия — 4:2;
Гана — Панама — 1:0;
Узбекистан — Колумбия — 1:3.
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.