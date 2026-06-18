Голая женщина выбежала на поле в матче Катар — Швейцария. Фрагмент не показали по ТВ

14 июня Сборная Катара сыграла вничью в матче 1-го тура группы B ЧМ-2026 со Швейцарией (1:1). Игра проходила на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США).

Во время матча произошел инцидент с выбеганием нагой болельщицы на поле. Фанатка успела пробежать по полю 5 сек, прежде чем её забег не был остановлен охраной стадиона. Фрагмент не попал в эфир федеральных каналов.

До начала первенства мира в США, Канаде и Мексике сборная Катара лишь раз принимала участие в чемпионатах мира. В 2022 году команда получила автоматическую путёвку на ЧМ как хозяйка турнира.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).