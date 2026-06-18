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Голая женщина выбежала на поле в матче Катар — Швейцария. Фрагмент не показали по ТВ

Голая женщина выбежала на поле в матче Катар — Швейцария. Фрагмент не показали по ТВ
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14 июня Сборная Катара сыграла вничью в матче 1-го тура группы B ЧМ-2026 со Швейцарией (1:1). Игра проходила на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Мухайм – 90+4'    

Во время матча произошел инцидент с выбеганием нагой болельщицы на поле. Фанатка успела пробежать по полю 5 сек, прежде чем её забег не был остановлен охраной стадиона. Фрагмент не попал в эфир федеральных каналов.

До начала первенства мира в США, Канаде и Мексике сборная Катара лишь раз принимала участие в чемпионатах мира. В 2022 году команда получила автоматическую путёвку на ЧМ как хозяйка турнира.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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