«Реал» достиг соглашения о контракте с Энцо Фернандесом — Скира

«Реал» Мадрид достиг соглашения о контракте с полузащитником «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандесом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, между испанским грандом и игроком достигнуто принципиальное соглашение о контракте до 2032 года. Отмечается, что «Реал» готов сделать крупное предложение «Челси», чтобы попытаться подписать полузащитника, который и сам хочет покинуть лондонский клуб и стремится перейти в «Мадрид».

Другой инсайдер Маттео Моретто объявил, что аргентинец является главной трансферной целью испанского гранда.

Ранее сообщалось, что «Челси» запросил за переход Фернандеса € 138 млн.

В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 90 млн.