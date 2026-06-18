В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным положением национальных коман.

Турнирная таблица ЧМ-2026 после 1-го тура группового этапа:

Группа А

1. Мексика — 3 очка;

2. Южная Корея — 3 очка;

3. Чехия — 0 очков;

4. ЮАР — 0 очков.

Группа B

1. Швейцария — 1 очко;

2. Босния и Герцеговина — 1 очко;

3. Канада — 1 очко;

4. Катар — 1 очко.;

Группа C

1. Шотландия — 3 очка;

2. Марокко — 1 очко;

3. Бразилия — 1 очко;

4. Гаити — 0 очков.

Группа D

1. США — 3 очка;

2. Австралия — 3 очка;

3. Турция — 0 очков;

4. Парагвай — 0 очков.

Группа E

1. Германия — 3 очка;

2. Кот-д`Ивуар — 3 очка;

3. Эквадор — 0 очков;

4. Кюрасао — 0 очков.

Группа F

1. Швеция — 3 очка;

2. Япония — 1 очко;

3. Нидерланды — 1 очко;

4. Тунис — 0 очков.

Группа G

1. Новая Зеландия — 1 очко;

2. Иран — 1 очко;

3. Бельгия — 1 очко;

4. Египет — 1 очко.

Группа H

1. Уругвай — 1 очко;

2. Саудовская Аравия — 1 очко;

3. Испания — 1 очко;

4. Кабо-Верде — 1 очко.

Группа I

1. Норвегия — 3 очка;

2. Франция — 3 очка;

3. Сенегал — 0 очков;

4. Ирак — 0 очков.

Группа J

1. Аргентина — 3 очка;

2. Австрия — 3 очка;

3. Иордания — 0 очков;

4. Алжир — 0 очков.

Группа K

1. Колумбия — 3 очка;

2. ДР Конго — 1 очко;

3. Португалия — 1 очко;

4. Узбекистан — 0 очков.