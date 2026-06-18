В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным положением национальных коман.
Турнирная таблица ЧМ-2026 после 1-го тура группового этапа:
Группа А
1. Мексика — 3 очка;
2. Южная Корея — 3 очка;
3. Чехия — 0 очков;
4. ЮАР — 0 очков.
Группа B
1. Швейцария — 1 очко;
2. Босния и Герцеговина — 1 очко;
3. Канада — 1 очко;
4. Катар — 1 очко.;
Группа C
1. Шотландия — 3 очка;
2. Марокко — 1 очко;
3. Бразилия — 1 очко;
4. Гаити — 0 очков.
Группа D
1. США — 3 очка;
2. Австралия — 3 очка;
3. Турция — 0 очков;
4. Парагвай — 0 очков.
Группа E
1. Германия — 3 очка;
2. Кот-д`Ивуар — 3 очка;
3. Эквадор — 0 очков;
4. Кюрасао — 0 очков.
Группа F
1. Швеция — 3 очка;
2. Япония — 1 очко;
3. Нидерланды — 1 очко;
4. Тунис — 0 очков.
Группа G
1. Новая Зеландия — 1 очко;
2. Иран — 1 очко;
3. Бельгия — 1 очко;
4. Египет — 1 очко.
Группа H
1. Уругвай — 1 очко;
2. Саудовская Аравия — 1 очко;
3. Испания — 1 очко;
4. Кабо-Верде — 1 очко.
Группа I
1. Норвегия — 3 очка;
2. Франция — 3 очка;
3. Сенегал — 0 очков;
4. Ирак — 0 очков.
Группа J
1. Аргентина — 3 очка;
2. Австрия — 3 очка;
3. Иордания — 0 очков;
4. Алжир — 0 очков.
Группа K
1. Колумбия — 3 очка;
2. ДР Конго — 1 очко;
3. Португалия — 1 очко;
4. Узбекистан — 0 очков.