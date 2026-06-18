Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 после матчей 1-го тура группового этапа

Турнирная таблица ЧМ-2026 после 1-го тура группового этапа
Комментарии

В ночь с 17 на 18 июня прошли последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным положением национальных коман.

Турнирная таблица ЧМ-2026 после 1-го тура группового этапа:

Группа А

1. Мексика — 3 очка;
2. Южная Корея — 3 очка;
3. Чехия — 0 очков;
4. ЮАР — 0 очков.

Группа B

1. Швейцария — 1 очко;
2. Босния и Герцеговина — 1 очко;
3. Канада — 1 очко;
4. Катар — 1 очко.;

Группа C

1. Шотландия — 3 очка;
2. Марокко — 1 очко;
3. Бразилия — 1 очко;
4. Гаити — 0 очков.

Группа D

1. США — 3 очка;
2. Австралия — 3 очка;
3. Турция — 0 очков;
4. Парагвай — 0 очков.

Группа E

1. Германия — 3 очка;
2. Кот-д`Ивуар — 3 очка;
3. Эквадор — 0 очков;
4. Кюрасао — 0 очков.

Группа F

1. Швеция — 3 очка;
2. Япония — 1 очко;
3. Нидерланды — 1 очко;
4. Тунис — 0 очков.

Группа G

1. Новая Зеландия — 1 очко;
2. Иран — 1 очко;
3. Бельгия — 1 очко;
4. Египет — 1 очко.

Группа H

1. Уругвай — 1 очко;
2. Саудовская Аравия — 1 очко;
3. Испания — 1 очко;
4. Кабо-Верде — 1 очко.

Группа I

1. Норвегия — 3 очка;
2. Франция — 3 очка;
3. Сенегал — 0 очков;
4. Ирак — 0 очков.

Группа J

1. Аргентина — 3 очка;
2. Австрия — 3 очка;
3. Иордания — 0 очков;
4. Алжир — 0 очков.

Группа K

1. Колумбия — 3 очка;
2. ДР Конго — 1 очко;
3. Португалия — 1 очко;
4. Узбекистан — 0 очков.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Результаты матчей 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android