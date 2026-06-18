Эмоции Файзуллаева после забитого им исторического первого гола Узбекистана на ЧМ

Полузащитник турецкого «Башакшехира» и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА, отличился забитым мячом на 60-й минуте проигранного матча 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Колумбией (1:3).

Таким образом, Файзуллаев стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира. После гола экс-игрок армейцев эмоционально отпраздновал свой забитый мяч.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Всего за карьеру у 22-летнего Файзуллаева 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил девять голов и отметился двумя ассистами.

23 июня сборная Узбекистана сыграет с Португалией, 28 июня — с ДР Конго.