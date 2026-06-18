Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмоции Файзуллаева после забитого им исторического первого гола Узбекистана на ЧМ

Эмоции Файзуллаева после забитого им исторического первого гола Узбекистана на ЧМ
Комментарии

Полузащитник турецкого «Башакшехира» и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА, отличился забитым мячом на 60-й минуте проигранного матча 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Колумбией (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Таким образом, Файзуллаев стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира. После гола экс-игрок армейцев эмоционально отпраздновал свой забитый мяч.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Всего за карьеру у 22-летнего Файзуллаева 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил девять голов и отметился двумя ассистами.

23 июня сборная Узбекистана сыграет с Португалией, 28 июня — с ДР Конго.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android