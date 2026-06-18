Луис Диас высказался о победе Колумбии над Узбекистаном на старте ЧМ-2026

Вингер «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Узбекистаном, в котором его команда победила со счётом 3:1. Сам нападающий отметился голом и результативным пасом.

«Сегодня я воплощаю в жизнь свою детскую мечту — играть на чемпионате мира за свою национальную команду и за свою страну. И что может быть прекраснее, чем забить гол и отдать голевую передачу? Мы очень сплочённая команда, мы будем совершенствоваться от игры к игре, и я просто очень-очень счастлив», — приводит слова Диаса официальный сайт ФИФА.

Диасу 29 лет. В его активе 75 матчей за сборную Колумбии в профессиональной карьере. При этом матч с Узбекистаном стал дебютным для него на мировых первенствах. Всего за время выступления в национальной команде Луис отличился 23 голами и сделал восемь ассистов.