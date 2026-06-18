Чехия — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 началась

Сегодня, 18 июня, состоится матч 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

В 1-м туре группы A чешская национальная команда уступила Южной Корее — 1:2, а ЮАР проиграл Мексике — 0:2. В 3-м туре сборная Чехии встретится с Мексикой (25 июня), а ЮАР — с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.