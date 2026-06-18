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«Аббос сотворил историю!» Экс-тренер Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ

«Аббос сотворил историю!» Экс-тренер Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на гол хавбека в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией. Игра завершилась со счётом 1:3 в пользу колумбийцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Аббос сотворил историю! Очень приятно, что лично он открыл счёт голам сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Он вошёл в историю, внёс лепту. У него всегда было чутьё. Даже в отборочных матчах он со своим ростом забивал головой нужные голы. Очень приятно, что так получилось. Рад за него», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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