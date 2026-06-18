«Аббос сотворил историю!» Экс-тренер Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на гол хавбека в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией. Игра завершилась со счётом 1:3 в пользу колумбийцев.

«Аббос сотворил историю! Очень приятно, что лично он открыл счёт голам сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Он вошёл в историю, внёс лепту. У него всегда было чутьё. Даже в отборочных матчах он со своим ростом забивал головой нужные голы. Очень приятно, что так получилось. Рад за него», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.