«Магия Каннаваро действует». Григорян — о сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Колумбии. Победу в этой встрече со счётом 3:1 одержала южноамериканская команда.

«Во второй половине матча сборная Узбекистана показала, что она может не только обороняться. Оказалось, что они могут играть в атаку, и это очень важно. Узбекистанцы могли забить второй гол в самой концовке. Магия имени Фабио Каннаваро действует, и она будет помогать на короткой дистанции. Он придал команде уверенности в защите. Он же выдающийся защитник, поэтому знает, что подсказать. Что касается сборной Колумбии, то они могут очень далеко зайти по турнирной сетке. Это нетипичная южноамериканская команда. Очень интенсивная и прессингующая. У них есть Хамес Родригес и Джон Ариас, но остальные игроки, даже Луис Диас, играют в силовой футбол. Это команда, которая нацелена на результат», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».