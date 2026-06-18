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«Магия Каннаваро действует». Григорян — о сборной Узбекистана на ЧМ-2026

«Магия Каннаваро действует». Григорян — о сборной Узбекистана на ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Колумбии. Победу в этой встрече со счётом 3:1 одержала южноамериканская команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Во второй половине матча сборная Узбекистана показала, что она может не только обороняться. Оказалось, что они могут играть в атаку, и это очень важно. Узбекистанцы могли забить второй гол в самой концовке. Магия имени Фабио Каннаваро действует, и она будет помогать на короткой дистанции. Он придал команде уверенности в защите. Он же выдающийся защитник, поэтому знает, что подсказать. Что касается сборной Колумбии, то они могут очень далеко зайти по турнирной сетке. Это нетипичная южноамериканская команда. Очень интенсивная и прессингующая. У них есть Хамес Родригес и Джон Ариас, но остальные игроки, даже Луис Диас, играют в силовой футбол. Это команда, которая нацелена на результат», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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