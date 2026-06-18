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Игрок сборной Франции Гюсто получил травму на тренировке перед матчем с Египтом на ЧМ

Игрок сборной Франции Гюсто получил травму на тренировке перед матчем с Египтом на ЧМ
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Защитник французской национальной команды Мало Гюсто травмировал голеностоп во время тренировки перед игрой 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Египта. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport. По данным источника, в результате столкновения с партнёрами по команде Гюсто остался лежать на газоне, после чего приложил лёд к ноге.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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