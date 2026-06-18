Игрок сборной Франции Гюсто получил травму на тренировке перед матчем с Египтом на ЧМ

Защитник французской национальной команды Мало Гюсто травмировал голеностоп во время тренировки перед игрой 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Египта. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport. По данным источника, в результате столкновения с партнёрами по команде Гюсто остался лежать на газоне, после чего приложил лёд к ноге.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.