Главное с ЧМ-2026 на 18 июня: исторический гол экс-игрока ЦСКА, критика в адрес Роналду
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории ЧМ, а португальский форвард Криштиану Роналду подвергся критике.
Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:
- Криштиану Роналду прокомментировал ничью Португалии в матче с ДР Конго.
- Второй раз в истории ЧМ арбитром матча назначена женщина. Она отработает матч Чехия — ЮАР.
- Экс-футболист ЦСКА Файзуллаев забил за Узбекистан на ЧМ-2026. Его первый тренер прокомментировал это событие.
- Роналду установил антирекорд в сборной Португалии после матча с ДР Конго на ЧМ-2026.
- Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с Колумбией на ЧМ-2026.
- Сестра Роналду подвергла критике сборную Португалии после матча с ДР Конго на ЧМ.
- В концовке матча Ганы и Панамы на ЧМ-2026 вспыхнула массовая потасовка.
- Тьерри Анри раскритиковал Роналду за игру на ЧМ, обратившись к болельщикам перед телевизорами.
- Тренер Хорватии назвал причины поражения от Англии в матче ЧМ с 4 пропущенными мячами.
- Ибрагимович назвал ошибку Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Комментарии