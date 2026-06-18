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Главное с ЧМ-2026 на 18 июня: исторический гол экс-игрока ЦСКА, критика в адрес Роналду

Главное с ЧМ-2026 на 18 июня: исторический гол экс-игрока ЦСКА, критика в адрес Роналду
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории ЧМ, а португальский форвард Криштиану Роналду подвергся критике.

Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:

  1. Криштиану Роналду прокомментировал ничью Португалии в матче с ДР Конго.
  2. Второй раз в истории ЧМ арбитром матча назначена женщина. Она отработает матч Чехия — ЮАР.
  3. Экс-футболист ЦСКА Файзуллаев забил за Узбекистан на ЧМ-2026. Его первый тренер прокомментировал это событие.
  4. Роналду установил антирекорд в сборной Португалии после матча с ДР Конго на ЧМ-2026.
  5. Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с Колумбией на ЧМ-2026.
  6. Сестра Роналду подвергла критике сборную Португалии после матча с ДР Конго на ЧМ.
  7. В концовке матча Ганы и Панамы на ЧМ-2026 вспыхнула массовая потасовка.
  8. Тьерри Анри раскритиковал Роналду за игру на ЧМ, обратившись к болельщикам перед телевизорами.
  9. Тренер Хорватии назвал причины поражения от Англии в матче ЧМ с 4 пропущенными мячами.
  10. Ибрагимович назвал ошибку Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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