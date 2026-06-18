Главное с ЧМ-2026 на 18 июня: исторический гол экс-игрока ЦСКА, критика в адрес Роналду

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол Узбекистана в истории ЧМ, а португальский форвард Криштиану Роналду подвергся критике.

Главное с ЧМ-2026 на 18 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.