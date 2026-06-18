Антуан Семеньо прокомментировал победу Ганы над Панамой на старте ЧМ-2026

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо прокомментировал матч своей национальной команды с Панамой в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 (1:0). Гана смогла победить благодаря голу полузащитника Калеба Йиренки на 90+5-й минуте.

«90+5-я минута… Я даже не знаю, как описать эти эмоции. Мы все почувствовали огромное облегчение, потому что понимали, насколько важна для нас эта игра, и потому что она придала нам уверенности перед следующей.

Я очень рад сказать, что мы одержали победу, но мы не можем сбавлять обороты. Впереди у нас две важные игры и серьёзные испытания.

Это будет очень тяжело, и именно поэтому нам нужна была эта победа и уверенность, которая потенциально поможет нам выйти в следующий раунд. Мы чувствуем, что с этой командой у нас есть талант, нам есть что доказать, и я думаю, что это наша движущая сила», – приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

В следующих турах группового этапа Гана встретится с Англией (23 июня) и Хорватией (28 июня).