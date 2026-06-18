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Антуан Семеньо прокомментировал победу Ганы над Панамой на старте ЧМ-2026

Антуан Семеньо прокомментировал победу Ганы над Панамой на старте ЧМ-2026
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Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо прокомментировал матч своей национальной команды с Панамой в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 (1:0). Гана смогла победить благодаря голу полузащитника Калеба Йиренки на 90+5-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

«90+5-я минута… Я даже не знаю, как описать эти эмоции. Мы все почувствовали огромное облегчение, потому что понимали, насколько важна для нас эта игра, и потому что она придала нам уверенности перед следующей.

Я очень рад сказать, что мы одержали победу, но мы не можем сбавлять обороты. Впереди у нас две важные игры и серьёзные испытания.

Это будет очень тяжело, и именно поэтому нам нужна была эта победа и уверенность, которая потенциально поможет нам выйти в следующий раунд. Мы чувствуем, что с этой командой у нас есть талант, нам есть что доказать, и я думаю, что это наша движущая сила», – приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

В следующих турах группового этапа Гана встретится с Англией (23 июня) и Хорватией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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