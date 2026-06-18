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Тренер сборной Португалии начал переговоры с «Аль-Насром»

Тренер сборной Португалии начал переговоры с «Аль-Насром»
Роберто Мартинес
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вступил в переговоры с саудовским «Аль-Насром». Контракт испанского специалиста с Португальской футбольной федерацией истекает по окончании турнира, сообщает RMC.

Клуб ищет нового главного тренера после ухода португальца Жорже Жезуша, с которым «Аль‑Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии в сезоне‑2025/2026. Мартинес рассматривается как один из основных кандидатов.

Специалист возглавляет сборную Португалии с января 2023 года, выиграл с командой Лигу наций УЕФА в 2024 году. На ЧМ‑2026 португальцы выступают в группе K, где в 1-м туре 17 июня сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт со сборной Узбекистана 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
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