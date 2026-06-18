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Полузащитник Колумбии Густаво Пуэрта высказался после победы над Узбекистаном на ЧМ-2026

Полузащитник Колумбии Густаво Пуэрта высказался после победы над Узбекистаном на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Колумбии Густаво Пуэрта прокомментировал матч своей команды с Узбекистаном в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 (3:1). Игрок вышел на поле в стартовом составе и отдал результативную передачу на Луиса Диаса, забившего второй гол сборной Колумбии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Тренер всегда просит меня быть агрессивным в обороне и постоянно идти вперёд. Думаю, именно это я и делал вместе с Лермой, Арьясом и остальной командой. Мы хорошо поработали в полузащите. При втором голе Лерма подошёл ко мне, чтобы помочь отвоевать мяч, я отдал пас Лучо [Луису Диасу], и с этого момента мне особо нечего о нём сказать. Я очень рад, что сделал свою первую голевую передачу на этом чемпионате мира», – приводит слова Пуэрта официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура группового этапа Колумбия занимает первое место в группе K. В следующих турах она сыграет с ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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