Полузащитник Колумбии Густаво Пуэрта высказался после победы над Узбекистаном на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Колумбии Густаво Пуэрта прокомментировал матч своей команды с Узбекистаном в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 (3:1). Игрок вышел на поле в стартовом составе и отдал результативную передачу на Луиса Диаса, забившего второй гол сборной Колумбии.

«Тренер всегда просит меня быть агрессивным в обороне и постоянно идти вперёд. Думаю, именно это я и делал вместе с Лермой, Арьясом и остальной командой. Мы хорошо поработали в полузащите. При втором голе Лерма подошёл ко мне, чтобы помочь отвоевать мяч, я отдал пас Лучо [Луису Диасу], и с этого момента мне особо нечего о нём сказать. Я очень рад, что сделал свою первую голевую передачу на этом чемпионате мира», – приводит слова Пуэрта официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура группового этапа Колумбия занимает первое место в группе K. В следующих турах она сыграет с ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).