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Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана от Колумбии на ЧМ-2026

Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана от Колумбии на ЧМ-2026
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана от Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встрече завершилась со счётом 3:1 в пользу южноамериканской команды. За узбекистанцев гол забил бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Узбекистан ещё своё возьмёт на футбольном ЧМ! Сияй, Ташкент, звезда футбольного востока!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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