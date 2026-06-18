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Первый тренер Файзуллаева рассказал об атмосфере в Узбекистане во время ЧМ-2026

Первый тренер Файзуллаева рассказал об атмосфере в Узбекистане во время ЧМ-2026
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, высказался об атмосфере в национальной команде на ЧМ-2026.

«Это дебют нашей сборной на чемпионате мира. Ребята смотрелись неплохо. Где-то не хватило концентрации. Когда сравняли счёт, нужно было играть более бдительно и дисциплинировано. При этом команда смотрелась неплохо. Очень рад и горд за дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира.

Сейчас работаю в Кыргызстане главным тренером. Находясь здесь, мы, конечно, смотрели матч сборной Узбекистана. При этом знакомые и близкие в Узбекистане рассказывают об атмосфере. Там действительно перенесли рабочий день из-за просмотра дебютного матча сборной, так как по ташкентскому времени он был в 7 часов утра. Вся страна болеет и поддерживает нашу сборную. Это очень хорошо. Мы становимся одной из футбольных держав. Приятно, что наш народ поддерживает сборную. То, что делает государство — это очень приятно. Думаю, ребята чувствуют, выходя биться за нашу страну», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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