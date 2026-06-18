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Мостовой: Узбекистан должен просто получать удовольствие, страна гудит — уже достижение

Мостовой: Узбекистан должен просто получать удовольствие, страна гудит — уже достижение
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Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Переживать, болеть — это одно. Другое дело — трезво оценивать силу сборной Узбекистана на чемпионате мира. Кто-то рассчитывал, что Узбекистан обыграет сборную Колумбии? Да, после матча Испании мы увидели, что чудеса бывают. Всё бывает, но если трезво смотреть на вещи, вряд ли кто-то думал, что Узбекистан отнимет очки у Колумбии, в которой даже Кордоба в основе не играл.

Узбекистан уже попал на чемпионат мира благодаря расширению участников. У них уже и так всё здорово — все счастливы. Они играют на самом большом турнире планеты. Страна гудит — это уже достижение. Никто не будет их ругать за результат. Они должны просто получать удовольствие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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