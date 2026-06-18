«У нас была небольшая перепалка». Семеньо – о предстоящем матче Ганы и Англии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии на чемпионате мира – 2026. Футболист выступает за «Манчестер Сити», и он лично знаком со многими игроками сборной Англии.

«Конечно, они мои друзья, и между нами есть взаимная симпатия, но сейчас нужно просто сосредоточиться. Перед отъездом на чемпионат мира у нас была небольшая перепалка, но я думаю, что больше такого не будет.

Я не думаю, что буду писать кому-либо из сборной Англии. Если они мне напишут, я отвечу. Но это серьёзное соревнование, так что пора сосредоточиться», – приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам первого тура группового этапа Гана занимает второе место в группе L.