Тренер «Локомотива» Галактионов: желание бороться за золото не должно быть голословным

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании выиграть Мир РПЛ. Прошлый сезон железнодорожники завершили, заняв третье место в турнирной таблице чемпионата России.

«Конечно, мне хочется выиграть золото. «Локомотив» — большой клуб, который ставит амбициозные цели и должен быть наверху. У руководства, конечно, тоже есть такое желание. Оно есть у всех. Но это желание не должно быть голословным, надо подкреплять его правильными шагами. Всё взаимосвязано. Футболисты, игроки, дальнейшие шаги, комплектование — всё должно работать с единым ритмом», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.