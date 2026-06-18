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Мама вратаря Возиньи приедет на матч с Уругваем: я обниму его после игры

Мама вратаря Возиньи приедет на матч с Уругваем: я обниму его после игры
Жозимар Возинья
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Мать голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи подтвердила, что прибудет в Майами на второй матч команды на чемпионате мира с Уругваем. Визовые формальности урегулированы при содействии американских властей и ФИФА.

«Я очень рада. Всё происходит так быстро, но я счастлива. Я увижу, как мой сын играет на чемпионате мира, даст бог. Я еду, чтобы поддержать его, дать ему сил и смелости. После игры я его обниму», — цитирует Ану Кандиду Эвору BBC Sport.

Ранее Возинья рассказывал, что его мать не успела получить визу к матчу с Испанией (0:0) из-за высокой стоимости оформления. Позже лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что сборы за визу отменены, а поездка организована. Он обратился к госсекретарю Марко Рубио и в Госдепартамент с просьбой помочь матери футболиста. В Госдепе подтвердили, что визовая группа в Прае находится на связи с женщиной и оказывает необходимые услуги.

40‑летний вратарь португальского «Шавиша» во встрече с испанцами сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком матча. Вторую игру на турнире Кабо-Верде проведёт 22 июня с Уругваем. Команда выступает в группе H.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
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