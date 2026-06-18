Аббосбек Файзуллаев установил рекорд чемпионатов мира в XXI веке

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Колумбии (1:3). Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в XXI веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Аббосбека — 167 см. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.