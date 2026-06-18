Аббосбек Файзуллаев установил рекорд чемпионатов мира в XXI веке
Поделиться
Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Колумбии (1:3). Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в XXI веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Аббосбека — 167 см. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40' 1:1 Файзуллаев – 60' 1:2 Диас – 65' 1:3 Кампас – 90+9'
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2026
-
12:30
-
12:29
-
12:10
-
12:08
-
12:05«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате Официально
-
12:00
-
11:51
-
11:49
-
11:39
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:24
-
11:21
-
11:15
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:51
-
10:31
-
10:23
-
10:18
-
10:06
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:37
-
09:34
-
09:00
-
08:59
-
08:55
-
08:49
-
08:45