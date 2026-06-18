«Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо». Беллингем — о критике в сборной

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о большом внимании к себе со стороны СМИ и фанатов национальной команды. Вчера, 17 июня, Англия в своём первом матче на ЧМ-2026 обыграла Хорватию со счётом 4:2. Беллингем отметился голом на 47-й минуте.

«Лично мне было приятно отбросить часть шума и просто показать своей стране и своим товарищам по команде, насколько я предан делу и готов помочь нам побеждать в матчах.

Вносить свой вклад, помогать своей команде и своей стране – это одна из величайших почестей, и, несмотря на внешние разговоры, эта честь для меня нисколько не меняется.

Я знаю, что это часть жизни футболиста. Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо, потому что иногда я этого заслуживаю. Сегодня, думаю, было приятно попытаться напомнить людям, кто я есть», – приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа турнира Англия сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).