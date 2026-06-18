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«Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо». Беллингем — о критике в сборной

«Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо». Беллингем — о критике в сборной
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о большом внимании к себе со стороны СМИ и фанатов национальной команды. Вчера, 17 июня, Англия в своём первом матче на ЧМ-2026 обыграла Хорватию со счётом 4:2. Беллингем отметился голом на 47-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Лично мне было приятно отбросить часть шума и просто показать своей стране и своим товарищам по команде, насколько я предан делу и готов помочь нам побеждать в матчах.

Вносить свой вклад, помогать своей команде и своей стране – это одна из величайших почестей, и, несмотря на внешние разговоры, эта честь для меня нисколько не меняется.

Я знаю, что это часть жизни футболиста. Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо, потому что иногда я этого заслуживаю. Сегодня, думаю, было приятно попытаться напомнить людям, кто я есть», – приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа турнира Англия сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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