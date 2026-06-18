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«В моих словах не было расизма». Ван дер Варт извинился за шутку про японцев

«В моих словах не было расизма». Ван дер Варт извинился за шутку про японцев
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Бывший футболист Рафаэль ван дер Варт извинился за свои слова про японских футболистов. Ранее он заявлял, что защита сборной Нидерландов не успела за нападающим Японии потому, что запуталась, ведь «все японцы на одно лицо».

«Я понимаю, что некоторым людям мои слова показались обидными. Я искренне сожалею об этом. Если я кого-то обидел, приношу свои извинения. Я не хотел никого задеть. Я серьёзно отношусь к возникшему резонансу и понимаю, что мои слова могут выглядеть по-разному. Поэтому я хочу один раз чётко подчеркнуть: в моих словах про японцев не было расистских или дискриминационных намерений», — приводит слова ван дер Варта издание The Athletic.

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