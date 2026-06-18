Ламин Ямаль чуть не нарушил лимитное время на отдых на ЧМ-2026 — Diario Sport

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в последний момент вернулся в отель национальной команды на ЧМ-2026 после отдыха. Об этом сообщает Diario Sport в своём аккаунте в социальной сети X.

Футболист вернулся в отель сборной за пять минут до окончания лимитного времени на отдых. Если бы Ямаль приехал слишком поздно, ему пришлось бы выплатить штраф в размере € 2000. Такое наказание является одной из самых суровых санкций во внутреннем кодексе сборной Испании, направленном на поддержание дисциплины команды.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура группового этапа Испания занимает третье место в группе H. В следующих турах ей предстоит сыграть с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).