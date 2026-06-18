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«С нами обращаются как с животными». Фанат сборной Англии пожаловался на ЧМ в США

«С нами обращаются как с животными». Фанат сборной Англии пожаловался на ЧМ в США
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Болельщики сборной Англии недовольны отношением к ним на чемпионате мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде. Так, на матче 1-го тура группового этапа с Хорватией (4:2) стюарды заставили английских фанатов снять свои флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Болельщикам запретили развешивать флаги, чтобы не мешать ФИФА исполнять рекламные обязательства в виде щитов и баннеров. Стюарды пригрозили фанатам, что конфискуют флаги, если британцы добровольно не снимут их с рекламных щитов. Один из английских фанатов заявил, что в США с ними обращаются как с животными.

«Это просто смешно, учитывая цену за билеты, которую мы заплатили… Ещё один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как с животными», – цитирует слова болельщика The Telegraph.

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