«С нами обращаются как с животными». Фанат сборной Англии пожаловался на ЧМ в США

Болельщики сборной Англии недовольны отношением к ним на чемпионате мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде. Так, на матче 1-го тура группового этапа с Хорватией (4:2) стюарды заставили английских фанатов снять свои флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА.

Болельщикам запретили развешивать флаги, чтобы не мешать ФИФА исполнять рекламные обязательства в виде щитов и баннеров. Стюарды пригрозили фанатам, что конфискуют флаги, если британцы добровольно не снимут их с рекламных щитов. Один из английских фанатов заявил, что в США с ними обращаются как с животными.

«Это просто смешно, учитывая цену за билеты, которую мы заплатили… Ещё один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как с животными», – цитирует слова болельщика The Telegraph.