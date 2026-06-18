Хусанов травмировал оператора в дебютном матче Узбекистана на чемпионате мира

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов на 34-й минуте матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Колумбией врезался в телеоператора. Инцидент произошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, когда Хусанов в подкате сбил вингера Луиса Диаса у бровки, а затем по инерции вылетел за пределы поля и столкнулся с оператором, снимавшим матч.

Игра была ненадолго остановлена. Оператору оказали медицинскую помощь у кромки поля. Главный арбитр Энтони Тейлор показал Хусанову жёлтую карточку за фол на Луисе Диасе.

Матч завершился победой колумбийцев со счётом 3:1. Для Узбекистана эта игра стала первой в финальной стадии чемпионатов мира. Следующий матч команда проведёт 23 июня с Португалией в группе K.