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Хусанов травмировал оператора в дебютном матче Узбекистана на чемпионате мира

Хусанов травмировал оператора в дебютном матче Узбекистана на чемпионате мира
Оператору матча оказывают помощь
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Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов на 34-й минуте матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Колумбией врезался в телеоператора. Инцидент произошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, когда Хусанов в подкате сбил вингера Луиса Диаса у бровки, а затем по инерции вылетел за пределы поля и столкнулся с оператором, снимавшим матч.

Игра была ненадолго остановлена. Оператору оказали медицинскую помощь у кромки поля. Главный арбитр Энтони Тейлор показал Хусанову жёлтую карточку за фол на Луисе Диасе.

Матч завершился победой колумбийцев со счётом 3:1. Для Узбекистана эта игра стала первой в финальной стадии чемпионатов мира. Следующий матч команда проведёт 23 июня с Португалией в группе K.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
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