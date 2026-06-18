ФИФА пригласила столкнувшуюся с расизмом блогершу из Южной Кореи на матч ЧМ
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ino Cat, на матч группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея – Чехия (2:1). Ino Cat снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади неё показал расистский жест – пальцами растянул уголки глаз.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59' 1:1 Бём – 67' 2:1 Кю – 80'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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