ФИФА пригласила столкнувшуюся с расизмом блогершу из Южной Кореи на матч ЧМ

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ino Cat, на матч группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея – Чехия (2:1). Ino Cat снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади неё показал расистский жест – пальцами растянул уголки глаз.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.