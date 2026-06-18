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Тренер «Локомотива» Галактионов: переговоров с другими клубами не было и быть не могло

Тренер «Локомотива» Галактионов: переговоров с другими клубами не было и быть не могло
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что не вёл никаких переговоров с другими клубами. Ранее в прессе появилась информация, что интерес к Галактионову проявляет ЦСКА, который позднее утвердил в роли главного тренера Дмитрия Игдисамова.

— В конце мая было много слухов о вашем уходе из «Локомотива». Если бы предложение от другого клуба поступило, вы бы точно сказали «нет»?
— Зачем фантазировать? У меня есть действующий контракт с «Локомотивом», мы продолжаем работу. Переговоров с другими клубами не было и быть не могло с действующим контрактом, — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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