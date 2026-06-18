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Мостовой не согласился с критикой в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Мостовой не согласился с критикой в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой заступился за форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча ЧМ-2026 со сборной ДР Конго. Легендарный нападающий показал неубедительную игру, а португальская команда сенсационно потеряла очки (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Обратите внимание, что двумя днями ранее Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде, владея преимуществом весь матч. Здесь было то же самое. Португальцы здорово забили быстрый гол. До 25-й минуты я не видел Конго на поле. Даже комментаторы отмечали, как здорово Португалия владеет мячом. Всё было в восклицательных тонах.

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него всё время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Ещё до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ-2026
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