Мостовой не согласился с критикой в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой заступился за форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча ЧМ-2026 со сборной ДР Конго. Легендарный нападающий показал неубедительную игру, а португальская команда сенсационно потеряла очки (1:1).

«Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Обратите внимание, что двумя днями ранее Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде, владея преимуществом весь матч. Здесь было то же самое. Португальцы здорово забили быстрый гол. До 25-й минуты я не видел Конго на поле. Даже комментаторы отмечали, как здорово Португалия владеет мячом. Всё было в восклицательных тонах.

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него всё время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Ещё до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.