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Экс-защитник «Спартака» Комбаров включил Аршавина в тройку лучших игроков в истории России

Экс-защитник «Спартака» Комбаров включил Аршавина в тройку лучших игроков в истории России
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Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров назвал трёх лучших игроков в истории России. Так, Комбаров выделил экс-нападающего санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрея Аршавина, а также бывших футболистов «Спартака» Егора Титова и Андрея Тихонова.

— Кирилл, топ-3 лучших игрока в истории России, по твоему мнению?
— Ну, Андрей [Аршавин] 100% входит в эту тройку.

— Всё-таки попадёт, да?
— Конечно. Ну, наверное, Егор Титов. И пусть будет Тихонов, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, что последние несколько лет Кирилл Комбаров проживает с семьёй в США.

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