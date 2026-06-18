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Португальский агент Барбоза: если будем так дальше играть, вряд ли выйдем из группы на ЧМ

Португальский агент Барбоза: если будем так дальше играть, вряд ли выйдем из группы на ЧМ
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Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал игру сборной Португалии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1).

«В Португалии очень сильное разочарование. Наша сборная очень плохо играла. Мы думаем, что команда должна была играть намного лучше. Если мы будем так дальше играть, вряд ли выйдем из группы. Это плохо, потому что есть большие ожидания. С такой игрой вряд ли мы сумеем обыграть сборную Колумбии, которая хорошо себя показала. Вчера мы видели, может быть, самый плохой матч за последние три или четыре года», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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