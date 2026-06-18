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«Душевно и стильно». Песьяков рассказал о свадьбе Матвея Сафонова

«Душевно и стильно». Песьяков рассказал о свадьбе Матвея Сафонова
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Опытный российский вратарь Сергей Песьяков рассказал, как прошла свадьба голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Свадьба Сафонова прошла очень душевно и стильно. Приятно оказаться там! Единственное, что начало было такое… В Москве 27 градусов — из тенёчка не очень хотелось выходить (смеётся). Несмотря на жару, а потом на ливень — всё прошло классно. Только положительные эмоции. Ребятам совет да любовь и счастья!

Какими-то супердрузьями я бы не назвал нас. Товарищи, может. Можем обменяться сообщениями спокойно. В сборной много времени вместе проводили: разговаривали, в карты могли поиграть. Сейчас постоянно болеем за Матвея. Он даже говорит, что нет-нет да и следит за нашим чемпионатом. Не забывает про нас!”, — сказал Пестяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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