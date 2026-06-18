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«Он – главный элемент команды». Тчуамени – о роли Дембеле в сборной Франции

«Он – главный элемент команды». Тчуамени – о роли Дембеле в сборной Франции
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о роли нападающего Усмана Дембеле в национальной команде. В первом матче Франции на ЧМ-2026 с Сенегалом Дембеле вышел в стартовом составе, однако не отличился голевым действием и был заменён на 80-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Уже сам по себе он – главный элемент команды. Это парень, который больше всех смеётся, заставляет чувствовать себя комфортно, всегда в хорошем настроении утром.

А на поле он связывает полузащиту и атаку. Это лидер нашей команды. Это удача – иметь в команде обладателя «Золотого мяча». Я не знаю, осознают ли это люди, это чудесно», – приводит слова Тчуамени аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

В следующих турах группового этапа турнира Франция сыграет с Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

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