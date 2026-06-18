«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о переходе французского защитника Ибраима Конате на правах свободного агента. Ранее футболист играл за английский «Ливерпуль». Конате заключил со «сливочными» контракт до конца июня 2030 года.

Напомним, Конате был одним из обещанных трансферов во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса, который был переизбран на свой пост в воскресенье, 7 июня. Сейчас Ибраима Конате находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие на чемпионате мира — 2026.

Отметим, что прошлый сезон мадридский «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона».