Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате

«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о переходе французского защитника Ибраима Конате на правах свободного агента. Ранее футболист играл за английский «Ливерпуль». Конате заключил со «сливочными» контракт до конца июня 2030 года.

Напомним, Конате был одним из обещанных трансферов во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса, который был переизбран на свой пост в воскресенье, 7 июня. Сейчас Ибраима Конате находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие на чемпионате мира — 2026.

Отметим, что прошлый сезон мадридский «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона».

Материалы по теме
«Реал» объявил о подписании Конате! Мадрид продолжается покупать звёзд! LIVE
Live
«Реал» объявил о подписании Конате! Мадрид продолжается покупать звёзд! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android