РПЛ поздравила Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026

Пресс-служба Мир РПЛ поздравила бывшего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева с историческим голом на чемпионатах мира. Хавбек сборной Узбекистана поразил ворота национальной команды Колумбии в матче 1-го тура общего этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 3:1.

«Аббос Файзуллаев вошёл в историю сборной Узбекистана! Бывший игрок ЦСКА забил первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Хотя это не помогло победить Колумбию, мы всё равно поздравляем Аббоса с историческим достижением!» — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Сейчас Файзуллаев выступает за турецкий клуб «Башакшехир».