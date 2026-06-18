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РПЛ поздравила Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026

РПЛ поздравила Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026
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Пресс-служба Мир РПЛ поздравила бывшего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева с историческим голом на чемпионатах мира. Хавбек сборной Узбекистана поразил ворота национальной команды Колумбии в матче 1-го тура общего этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 3:1.

«Аббос Файзуллаев вошёл в историю сборной Узбекистана! Бывший игрок ЦСКА забил первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Хотя это не помогло победить Колумбию, мы всё равно поздравляем Аббоса с историческим достижением!» — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Сейчас Файзуллаев выступает за турецкий клуб «Башакшехир».

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