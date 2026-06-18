Куарежма — Феликсу: попроси тренера чаще выпускать тебя

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1) обратился к нападающему Жоау Феликсу, который провёл всю встречу на скамейке запасных, и призвал главного тренера Роберто Мартинеса давать игроку больше времени.

«Продолжаю верить в тебя, без сомнений. Но скажи своему тренеру, чтобы выпускал тебя почаще. Теперь посмотрим, выйдем ли мы по-другому на следующую игру и победим», — приводит слова Куарежмы ESPN Brasil.

Сборная Португалии выступает в группе K. Во 2-м туре команда сыграет с Узбекистаном 23 июня. Феликс, представляющий саудовский «Аль-Наср», в минувшем клубном сезоне провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач, а также был признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии.