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Куарежма — Феликсу: попроси тренера чаще выпускать тебя

Куарежма — Феликсу: попроси тренера чаще выпускать тебя
Рикарду Куарежма
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Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1) обратился к нападающему Жоау Феликсу, который провёл всю встречу на скамейке запасных, и призвал главного тренера Роберто Мартинеса давать игроку больше времени.

«Продолжаю верить в тебя, без сомнений. Но скажи своему тренеру, чтобы выпускал тебя почаще. Теперь посмотрим, выйдем ли мы по-другому на следующую игру и победим», — приводит слова Куарежмы ESPN Brasil.

Сборная Португалии выступает в группе K. Во 2-м туре команда сыграет с Узбекистаном 23 июня. Феликс, представляющий саудовский «Аль-Наср», в минувшем клубном сезоне провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач, а также был признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
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