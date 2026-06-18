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«Играли вдесятером». В Португалии недовольны игрой Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

«Играли вдесятером». В Португалии недовольны игрой Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026
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Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго. Встреча завершилась сенсационной ничьей со счётом 1:1. Роналду сыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Матч с Конго показал, что Криштиану Роналду не готов играть 90 минут. Фактически играем вдесятером. Главный тренер должен осознавать свои решения. У нас есть другие ребята в хороших кондициях, которые могут заменить Роналду», — сказал Паулу Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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